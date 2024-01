Resultado da +Milionária 112 hoje (13/01/24); prêmio R$ 122 milhões

Resultado da +Milionária de quarta (10/01/24): Concurso 111



Dezenas sorteadas: 26 - 03 - 15 - 23 - 50 - 24

Trevos sorteados na +Milionária: 1 - 3

Resultado da +Milionária de sábado (06/01/24): Concurso 110



Dezenas sorteadas: 42 - 36 - 22- 25 - 30 - 01

Trevos sorteados na +Milionária: 1 - 6

Resultado da +Milionária de quarta (03/01/24): Concurso 109



Dezenas sorteadas: 43 - 26 - 24 - 35 - 02 - 29

Trevos sorteados na +Milionária: 1 - 5

Resultados das outras loterias do dia

+ Milionária: como jogar na loteria?

É preciso escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; a aposta múltipla custará o valor da simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas podem ser feitas em todas as lotéricas do Brasil, assim como no aplicativo e no portal Loterias Caixa.

O formato de aposta funciona assim: em apostas únicas, deve-se escolher no mínimo seis números entre 01 e 50 e, em seguida, no mínimo dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.