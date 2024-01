Mega da Virada: amigos do RS querem apostar R$ 100 mil em bolão

O Bolão Vai que Dá é organizado há cinco anos no Rio Grande do Sul por um grupo de amigos. Neste ano, o plano é apostar R$ 100 mil na Mega da Virada

Criado há cinco anos, o Bolão Vai que Dá reúne amigos moradores de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, para apostar na Mega Sena da Virada. O objetivo do bolão, que inicialmente era unir conhecidos, se multiplicou e, neste ano, adotou a meta de reunir R$ 100 mil em apostas.

“Fazíamos informalmente, entre sete amigos. Resolvemos ampliar e hoje temos gente de praticamente todos os estados do Brasil”, diz a advogada Patrícia Alovisi, uma das idealizadoras do Bolão Vai que Dá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando foi formado, o grupo criou uma plataforma online para o bolão. É uma ferramenta pública e aberta para todo o Brasil com software próprio, responsável por escolher os números que concorrem ao prêmio. O sistema mostra as estatísticas dos números sorteados com mais frequência.