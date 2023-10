Timemania não tem sorteio hoje, 12; saiba quando será o Concurso 2001

A Timemania não tem sorteio hoje, quinta-feira, 12 de outubro de 2023 (12/10/23), devido ao feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil

Time do Coração: 47 - ITUANO/SP

Time do Coração: Ferroviária/SP

Time do Coração: 39 - FLORESTA-CE

Time do Coração: 61 - PALMEIRAS/SP

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que valor da aposta, que é única, é de R$ 3.