Timemania não tem sorteio hoje, 7; saiba quando será o Concurso 1986

Time do Coração: 02 - ALTOS/PI

Resultado Timemania sábado (02/09/23): Concurso 1984



Números sorteados: 01 - 03 - 14 - 24 - 32 - 41 - 79

Time do Coração: APARECIDENSE/GO

Resultado Timemania quinta (31/08/23): Concurso 1983



Números sorteados: 16 - 10 - 38 - 62 -73 - 64 - 57

Time do coração: 34 - CUIABÁ/MT

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que valor da aposta, que é única, é de R$ 3.