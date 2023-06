Timemania não tem sorteio hoje, 8; saiba quando será o Concurso 1947

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

A Timemania não tem sorteio hoje, quinta-feira, 8 de junho (08/06), devido ao feriado de Corpus Christi. O concurso 1947 será na sexta-feira, 9 de junho. O prêmio estimado é de R$ 4,4 milhões.

Confira os resultados anteriores da Timemania

Resultado Timemania terça (06/06/23): Concurso 1946



Números sorteados: 29 - 54 - 14 - 58 - 79 - 21 - 02

Time do coração: 24 - CEARÁ/CE

Resultado Timemania sábado (03/06/23): Concurso 1945



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Números sorteados: 14 - 56 - 35 - 60 - 22 - 09 - 34

Time do coração: Aparecidense/GO

Resultado Timemania quinta (01/06/23): Concurso 1944



Números sorteados: 61 - 45 - 48 - 58 - 31 - 26 - 55

Time do coração: 36 - FERROVIÁRIO/CE

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que valor da aposta, que é única, é de R$ 3.

Mais notícias de Economia

Tags