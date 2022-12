Mega da Virada 2022: ainda dá tempo passar na lotérica ou pedir delivery

Apostas podem ser feitas até 17 horas deste sábado, 31. Sorteio ocorre às 20 horas; o valor é o maior desde a criação do jogo

A Mega da Virada, concurso especial da Mega Sena que acontece uma vez ao ano, dará um prêmio de cerca de R$ 500 milhões, neste sábado, 31, em sua edição de 2022. As apostas podem ser feitas presencialmente ou online até 17 horas. O sorteio será às 20 horas, ao vivo, no YouTube da Caixa Econômica.

O valor é o maior desde a criação do sorteio e a quantidade de números para a aposta também foi aumentada.

O prêmio não é acumulado. Ou seja, caso as seis dezenas sorteadas não sejam acertadas, ele pode ser dividido entre os apostadores da quina e assim por diante.

Para quem quer ter comodidade, a Loteria Aldeota, localizada na avenida Dom Luiz, implantou o Delivery da Sorte. No local, 15 funcionários atendem o telefone e os clientes têm à disposição o Bolão Oficial Caixa já feito. Ao todo, são 10 motocicletas que fazem as entregas em toda Fortaleza e Região Metropolitana. Para quem mora mais longe, o local também envia por Sedex as apostas.

“Somos uma casa lotérica credenciada à Caixa Econômica com 17 anos de tradição e temos vários diferenciais, entre eles essa entrega em casa, já que o pessoal busca comodidade e a comercialização de bolões de altas dezenas, a partir de R$ 100, que multiplicam muito as chances das pessoas”, relatou o proprietário Alessandro Montenegro.

Ele lembrou que em fevereiro de 2020 o local pagou um prêmio milionário da Mega Sena, de R$ 105 milhões, em um bolão para um grupo de 35 apostadores. Cada um investiu R$ 100 e levou R$ 3 milhões.

Neste ano, a lotérica já fez R$ 7 milhões em bolões oficiais Caixa, que irão concorrer ao prêmio do meio bilhão de reais na noite deste sábado, 31.

Esse é um prêmio diferenciado dos outros da Mega Sena, já que não acumula. De qualquer forma, é também uma das apostas mais difíceis da loteria brasileira. Para se ter uma ideia, com uma aposta simples, em que o jogador marca seis números em uma cartela e paga R$ 4,50, a probabilidade de vencer é de um em 50 milhões.

Porém, a Caixa Econômica, organizadora das loterias brasileiras, no último mês de novembro, implantou um novo modelo, em que se pode apostar em até 20 dezenas, para acertar 6. Antes, o número máximo de números que poderia se escolher era 15.

A aposta de 20 dezenas custa R$ 174.420,00 e a probabilidade de ganhar passa a ser uma em 1.292.

“Esse é um investimento muito alto, mas é para isso que existem os bolões, e só deste formato, de 20 dezenas, comercializamos 18 bolões diferentes. O pessoal entende que a chance é grande, junta os grupos de amigos e faz”, comenta Montenegro.

Mega da Virada 2022: resultados anteriores e números escolhidos

A primeira edição da Mega da Virada foi iniciada em 2009 com prêmio estimado em R$ 144 milhões. Em sua edição mais recente, a de 2021, o valor era de R$ 378,1 milhões — a maior da história, a ser superado neste ano.

Os números sorteados em cada ano desde o seu lançamento foram:

2009: 49 - 58 - 40 - 46 - 10 - 27

49 - 58 - 40 - 46 - 10 - 27 2010: 02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50 2011: 04 - 36 - 29 - 55 - 45 - 03

04 - 36 - 29 - 55 - 45 - 03 2012: 33 - 14 - 52 - 36 - 32 - 41

33 - 14 - 52 - 36 - 32 - 41 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53 2014: 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56

01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56 2015: 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56



02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56 2016: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53 2017: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37

03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37 2018: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33 2019: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42 2021: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

Mega da Virada 2022: Apostas

A quantidade de números para a edição de 2022 subiu de 16 a 20 em uma mesma aposta com o valor inicial de R$ 4,50 (jogo simples). O jogo com 20 números sai por mais de R$ 174 mil.

As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do País, pelo aplicativo gratuito Loterias Caixa (Android e iOS) ou por meio do portal das Loterias Caixa.

