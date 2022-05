Mega Sena sorteia hoje, 18, prêmio acumulado de R$ 45 milhões; veja como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira, 18, um prêmio acumulado e estimado em R$ 45 milhões. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. O POVO explica abaixo como apostar; confira:

Mega Sena acumulada em R$ 45 milhões

As seis dezenas do concurso 2.482 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Resultados anteriores da Mega Sena

