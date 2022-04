Resultado da Lotomania, Concurso 2300, hoje, sexta, 15 de abril (15/04)

Resultado do concurso 2300 da Lotomania divulgado não divulgado na noite de hoje, sexta-feira, 15 de abril (15/04) em decorrência do feriado nacional da Paixão de Cristo. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas anunciadas por volta das 20 horas no sábado, 16 de abril (16/04).

Resultados anteriores da Lotomania



>> Resultado da Lotomania Concurso 2299 de quarta, 13 de abril (13/04)

>> Resultado da Lotomania Concurso 2298 de segunda, 11 de abril (11/04)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

>> Resultado da Lotomania Concurso 2297 de sexta, 8 de abril (08/04)

Tags