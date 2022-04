Bolão de Santos: 44 funcionários ganhadores da Mega não comparecem para trabalhar

Aposta foi feita no último sábado, 2, mesmo dia do sorteio. Funcionários que não participaram do bolão foram trabalhar normalmente e relataram que os colegas "não têm a menor intenção de voltar a trabalhar."

Nesta segunda-feira, os 44 funcionários da empresa em Santos (SP) que ganharam a Mega-Sena acumulada no último fim de semana, não foram trabalhar. A empresa portuária, cujos colaboradores já tinham o costume de participar do bolão da Mega, não pode mais contar com os que se tornaram milionários no domingo, 3.

Os ganhadores relataram aos colegas, que disseram ao G1, que pretendem “mudar de vida” e não têm a menor intenção de voltar a trabalhar. Na segunda, os dados dos funcionários que participaram do bolão foram vazados na internet , causando grandes transtornos.

A empresa já pensa nas substituições dos cargos dos empregados sortudos, que provavelmente pedirão demissão nos próximos dias. As vagas disponíveis vão do setor de limpeza até o de técnica e logística portuária.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais da metade das pessoas contempladas pelo prêmio já entrou com o pedido para recebimento da recompensa de R$2.786.981,17 para cada sorteado, já que o dinheiro será dividido entre 44 cotas, totalizando 122,6 milhões de reais.

Cada pessoa participante do bolão gastou R$ 17,18 para apostar em dois jogos com nove números, três dos quais não foram sorteados, mas também não foram necessários para que a aposta fosse vencedora do prêmio. A mesma lotérica já havia sorteado outro bilhete premiado: em 2015, uma aposta feita lá levou a modesta soma de R$ 98 milhões de reais.



