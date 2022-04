Mega Sena: ganhadores do bolão têm dados vazados por colegas que não jogaram

A sorte bateu a porta de uma empresa de logística portuária em Santos, no litoral de São Paulo, e tornou 44 funcionários - entre faxineiros e executivos - os novos milionários do país. Em uma tentativa de faturar o prêmio da Mega Sena avaliado em R$ 122,6 milhões, um bolão foi realizado entre alguns colaboradores que conseguiram acertar os seis números sorteados na noite do último sábado, 2. No entanto, a felicidade dos ganhadores em pouco tempo se transformou em preocupação, isso por conta do vazamento de seus perfis e números telefônicos.

A divulgação dos dados do grupo sortudo foi feita pelos demais funcionários, que, mesmo convidados para apostar, não quiseram participar. Os que optaram por não jogar ficaram chateados e decidiram se vingar divulgando, propositalmente, as redes sociais e o telefone dos ganhadores, segundo informações do portal G1. Um dos milionários – que preferiu não se identificar por questões de segurança – disse que os colegas que ficaram de fora do bolão estavam “aos prantos e chorando sem parar”, assim que descobriram o resultado do jogo.

A reação dos novos milionários diante ao ocorrido variou. Enquanto alguns fizeram questão de expor a felicidade virtualmente, outros apagaram imediatamente suas contas em redes sociais como Facebook e Instagram, como forma de proteção para não serem localizados. O prêmio será dividido igualmente entre os 44 jogadores, sendo assim, cada um receberá R$ 2.786.981,17.

Mega Sena: como foi feito o bolão em Santos?

Para realizar a aposta, os 44 funcionários que toparam participar do bolão tiveram de desembolsar R$ 17,18. Por consenso, escolheram seis números - 22 - 35 - 41 - 42 - 53 - 57 - que por sorte foram os sorteados. Além dessas dezenas, os jogadores apostaram no 6, 13 e 46, que não influenciaram no resultado do jogo, mas que fez com que o valor apostado se multiplicasse em mais de 162 mil vezes. Além desse grupo ganhador, outras 267 apostas acertaram cinco dezenas da Mega Sena e vão receber R$ 34.158,18. E outras 20.734 acertaram a quadro e deverão receber R$ 628,38.

