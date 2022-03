Resultado da Loteria Federal 5643 de hoje, quarta, 2 de março (02/03)

Resultado do concurso 5643 da Loteria Federal divulgado na noite de hoje, quarta-feira, 2 de março (02/03). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas anunciadas por volta das 20 horas.

Resultado Loteria Federal hoje (02/03): Concurso 5643

Devido ao feriado de Carnaval, hoje (02/03) não terá sorteio da Loteria Federal. O próximo sorteior acontece no sábado, dia 5 de março (05/03)

Como apostar na Loteria Federal?



Com a Loteria Federal são diversas chances de acertar o prêmio principal, ou ainda ganhar acertando um dos cinco prêmios principais; a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais; bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior ou a unidade do primeiro prêmio.

Os sorteios são realizados nas quartas e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.

Recebimento de prêmios da Loteria Federal

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online

