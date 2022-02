Resultado Dia de Sorte, Concurso 568, hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02)

Resultado do Dia de Sorte, Concurso 568, da noite de hoje, terça-feira, 15 de fevereiro (15/02); saiba como apostar

Resultado do concurso 568 do Dia de Sorte divulgado na noite na hoje, terça-feira, 15 de fevereiro (15/02). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas anunciadas por volta das 20 horas neste mesmo link.

Como apostar na loteria Dia de Sorte



Esta é a loteria onde você seus números da sorte. Segundo a CEF, basta você escolher de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”.

São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2. Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.

Recebimento de prêmios do Dia de Sorte

De acordo com a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Apostas online do Dia de Sorte

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

Resultados anteriores da Dia de Sorte

