Mega da Virada: apostas acabam hoje, 31; saiba como fazer

A Mega da Virada recebe apostas até as 17 horas (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira, 31 de dezembro (31/12). Uma das loterias mais aguardadas do ano, é sorteada pela Caixa Econômica Federal (CEF) e tem prêmio estimado em R$ 350 milhões. Parte da loteria Mega Sena, a Mega da Virada 2021 representa o concurso 2440. O POVO detalhou como apostar e mais informações sobre esta 13ª edição da loteria; confira abaixo:

Mega da Virada: como apostar?

É possível registrar uma aposta em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou online no site e no aplicativo da instituição. É necessário ter ter cadastro para fazer apostas. Portanto, o primeiro passo, para quem não é cadastrado, é realizar esse processo, que inclui confirmação de e-mail. O site Loterias Caixa recebe apostas 24 horas por dia, assim como o aplicativo, disponível para os sistemas iOS e Android.



Após fazer login no site ou no aplicativo, o próximo passo é realizar a aposta. Há espaços para as diferentes loterias da Caixa; basta selecionar a que se refere à Mega da Virada para, em seguida, escolher as dezenas. É possível selecionar de seis a 15 números a partir de um total de 60. Outra opção é deixar que o sistema escolha aleatoriamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com os números selecionados, basta realizar o pagamento da aposta. Tanto no aplicativo quanto no site, a principal forma de pagamento é via cartão de crédito, e o valor mínimo de apostas por pagamento é de R$ 30. Apostas feitas entre 22 e 5 horas permanecem com o status “Em processamento” até a atualização dos sistemas da Caixa.

Sobre o assunto Lotofácil premiou mais de R$ 4 milhões em 124 apostas no Ceará

Caixa envia lista de sites não autorizados a vender loterias ao Ministério Público Federal; saiba quais são

Mega da Virada pode garantir rendimento mensal milionário para ganhador

Mega da Virada: o prêmio

Na última edição, duas pessoas venceram a loteria, embora apenas uma delas tenha retirado seu prêmio no prazo de 90 dias estipulado pela Caixa. A primeira, que foi retirada, era de Aracaju, Sergipe, enquanto a outra era de São Paulo capital. Cada vencedor tinha direito a R$ 162.625.108,22 por acertar as seis dezenas do concurso.

É importante destacar que o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o valor é dividido entre os acertadores de cinco dezenas, e assim por diante. As dezenas serão sorteadas às 20 horas de hoje e anunciadas nas redes sociais e no canal no YouTube da Caixa.

Mega da Virada: o bolão

Para fazer o bolão, basta escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em uma lotérica ou nos ambientes virtuais da Caixa. Ao ser registrado no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individual.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendimento a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. É permitida a fazer no máximo dez apostas por bolão. Em caso com mais de uma aposta, todas elas devem conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Com informações de Agência Brasil



Tags