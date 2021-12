Homem recém-operado ganha bilhete de loteria de amigo e leva US$ 1 milhão

Alexander McLeish estava se recuperando de uma cirurgia no coração e recebeu três bilhetes de loteria de um amigo, gesto feito para desejar melhoras no pós-cirúrgico. Acontece que o morador de Massachusetts, nos Estados Unidos, ganhou o segundo prêmio principal do jogo no valor de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões na cotação atual). As informações são da CNN norte-americana.

Enquanto ele estava raspando os bilhetes, o primeiro sinal de sorte de Alexander foi encontrar as iniciais do seu nome A, W e M. Ele continuou fazendo as combinações das letras e buscando as palavras, quando achou a palavra "coração" na linha inferior do quebra-cabeça.

O bilhete vencedor do segundo maior prêmio foi divulgado e a história de Alexander viralizou nas redes sociais nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)



O prêmio milionário foi resgatado pelo vencedor na última sexta-feira, conforme informaram os funcionários da loteria. Ele escolheu receber a quantia em dinheiro e recebeu o pagamento único de US$ 650 mil, após impostos. Os colaboradores não souberam informar se o homem dará alguma quantia para o amigo que lhe presenteou com o bilhete milionário premiado.

A imagem do bilhete vencedor foi divulgada e a história de Alexander viralizou nas redes sociais nos Estados Unidos. E esta não foi a primeira que o homem recebeu um prêmio na loteria. Há alguns anos, após também receber um bilhete de loteria de um amigo quando fez anivérsário, Alexander ganhou mil dólares no jogo.

