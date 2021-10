Tele Sena Primavera: resultado do 5º sorteio hoje, domingo, 3 de outubro

00:50 | Out. 03, 2021

O resultado do quinto sorteio da Tele Sena de Primavera 2021 será divulgado na noite de hoje, domingo, 3 de outubro (03/10), pelo SBT; Saiba como apostar

O resultado do quinto (5º) sorteio da Tele Sena de Primavera de 2021 será divulgado na noite de hoje, domingo, 3 de outubro (03/10), pelo SBT. Você pode conferir as dezenas sorteadas neste mesmo link logo após realização do sorteio. Veja como apostar:

Como jogar na Tele Sena

O consumidor adquire o produto em casas lotéricas ou agências dos correios por R$ 10,00 e após um ano, pode resgatar 50% do valor, com juros e correção monetária, ou acrescentar mais um pouco e trocar pela Tele Sena em vigor, informa o portal oficial da loteria.

Todos os sorteios da Tele Sena

Tele Sena de Primavera de 2021

Sorteios da Tele Sena de Dia dos Pais 2021

