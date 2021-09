Tele Sena Primavera: resultado do segundo sorteio hoje, domingo, 12 de setembro

Silvio Santos, internado após diagnóstico positivo para Covid-19 nesta sexta-feira, 13 e já em casa segundo informações da mulher do apresentador, Íris Abravanel, repassadas ao jornalista Roberto Cabrini na sexta-feria à noite. De acordo com a filha, Patrícia Abravanel, o pai está com sintomas leves da doença. De acordo com informações do UOL, houve uma grande operação no SBT para que Silvio não fosse contaminado com a doença.

O apresentador, de 90 anos, voltou a gravar no fim do último mês de julho, após quase dois anos afastado, e o SBT chegou a exigir que qualquer pessoa, antes de se aproximar dele, fizesse testes diariamente para detectar a Covid-19. Além disso, os funcionários que trabalhavam no estúdio com Silvio, receberam pulseiras sinalizando o teste em dia e com resultado negativo para a doença, e ainda o horário em que o exame foi realizado.

No entanto, o diagnóstico do apresentador acontece após uma pessoa da equipe do Programa do Silvio Santos ter testado positivo para coronavírus no último sábado, 7 de agosto. Por causa disso, as gravações foram suspensas até segunda ordem. Em postagem em suas redes sociais, Patrícia afirmou que o pai está bem, mas decidiu ficar no hospital para fazer o acompanhamento diário exigido pelos médicos por causa da idade dele.

