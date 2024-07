Nordeste é a segunda maior região do Brasil em número de buscas por crédito

Demanda por crédito no Brasil, em maio de 2024, aumentou 3,01% em comparação com igual mês de 2023. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Nordeste foi a segunda região com maior participação no número de buscas por crédito do Brasil, com 21,18%, atrás apenas do Sudeste, com 46,74%. Em seguida vêm Sul (17,03%), Centro-Oeste (8,61%) e Norte (6,45%). No País, a demanda por crédito, em maio de 2024, aumentou 3,01% em comparação com igual mês de 2023. Entretanto, em relação a abril, a procura sofreu retração de 4,77%. Os dados são do Indicador de Demanda por Crédito da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

De acordo com José César da Costa, presidente da CNDL, o aumento em relação ao ano passado se deu por causa da melhoria na renda e no desemprego do País. Porém, esse avanço pode ser afetado por recentes acontecimentos macroeconômicos. "A sinalização de estabilização dos juros no patamar atual e o cenário econômico internacional acendem um sinal de alerta para os consumidores. Tomar crédito pode ficar mais caro e difícil nos próximos meses, o que deve fazer com que se diminua também a contratação de financiamentos e créditos no País", destaca o executivo.