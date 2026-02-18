Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

YouTube restabelece serviços após interrupção global na plataforma

YouTube restabelece serviços após interrupção global na plataforma

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O YouTube informou nesta quarta-feira (18) que restabeleceu seus serviços após uma interrupção global que afetou o acesso à plataforma em diversos países, incluindo os Estados Unidos. O problema impediu que vídeos fossem exibidos na página inicial e em aplicativos ligados ao serviço.

Em comunicado, o perfil TeamYouTube no X, que publica atualizações sobre falhas na plataforma, reconheceu o problema: "Estamos cientes de que alguns de vocês estão tendo problemas para acessar o YouTube neste momento." Segundo a empresa, "um problema em nosso sistema de recomendações impediu que vídeos aparecessem em diferentes áreas do YouTube (incluindo a página inicial, o aplicativo do YouTube, o YouTube Music e o YouTube Kids".

A companhia afirmou, horas depois, que todas as plataformas já operavam normalmente. O YouTube é controlado pelo Google.

Durante o pico da instabilidade, o site de monitoramento Downdetector registrou forte alta nas notificações de falhas em vários países. Apenas nos Estados Unidos, mais de 330 mil usuários relataram problemas para carregar vídeos e utilizar serviços relacionados. A interrupção gerou uma onda de reclamações nas redes sociais, com usuários relatando dificuldades simultâneas de acesso. A empresa não detalhou a causa técnica do problema além da falha no sistema de recomendações.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar