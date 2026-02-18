3 brasileiros figuram entre os mais ricos da América Latina

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ranking da Bloomberg Billionaires Index aponta Eduardo Saverin, Jorge Lemann e André Esteves entre as maiores fortunas da América Latina
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Três brasileiros (Eduardo Saverin, Jorge Lemann e André Esteves) figuram entre as maiores fortunas da América Latina, segundo a Bloomberg.
Eduardo Saverin lidera o ranking nacional com US$ 34,7 bilhões. Ele é cofundador da Meta e mora em Singapura atualmente
Ainda abdicou da cidadania dos EUA em 2012, antes de a empresa abrir capital

Três brasileiros aparecem entre os maiores patrimônios da América Latina, segundo levantamento divulgado pelo Bloomberg Billionaires Index.

Integram a lista, o investidor e empreendedor de tecnologia Eduardo Saverin, de 43 anos; o economista e empresário suíço-brasileiro Jorge Lemann, de 84 anos; e o banqueiro André Esteves, de 57 anos, fundador do BTG Pactual.

De acordo com o ranking, Eduardo Saverin lidera entre os brasileiros, com uma fortuna estimada em US$ 34,7 bilhões.

Em seguida, Jorge Lemann acumula patrimônio de US$ 30,4 bilhões, enquanto André Esteves soma US$ 14,3 bilhões.

O primeiro lugar da América Latina, no entanto, ficou com o mexicano Carlos Slim, de 88 anos, empresário conhecido por sua habilidade em transformar empreendimentos decadentes em companhias lucrativas.

Saiba mais sobre os bilionários brasileiros

Saverin é conhecido por ser cofundador da Meta Platforms, anteriormente Facebook, criada em 2004 ao lado de Mark Zuckerberg, durante o período em que ambos estudavam na Universidade Harvard.

Nascido no Brasil, o empresário reside atualmente em Singapura e renunciou à cidadania norte-americana antes da abertura de capital da empresa, em 2012.

Já André Esteves, um dos principais nomes do mercado financeiro brasileiro, é fundador do BTG Pactual e atua como chairman e senior partner da instituição.

Antes de ser empresário, André Esteves também iniciou a sua carreira esportiva como tenista profissional. O banqueiro retornou ao mercado financeiro apenas em 1963.

O banqueiro também esteve no desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, neste domingo, 15 de fevereiro, durante evento que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Veja o ranking completo

  • Carlos Slim (Mexico): US$ 116 bilhões (América Móvil)
  • Germán Larrea (Mexico): US$ 70,2 bilhões (Grupo México)
  • Iris Fontbona & family (Chile): US$ 55,8 bilhões (Mining/Luksic Group)
  • Eduardo Saverin (Brazil): US$ 36,5 bilhões (Meta/Facebook)
  • Jorge Paulo Lemann (Brazil): US$ 28,5 bilhões (AB InBev)
  • Jaime Gilinski (Colombia): US$ 27,7 bilhões (Banking)
  • Alejandro Santo Domingo (Colombia): US$ 18,1 bilhão (Valorem)
  • David Vélez (Colombia/Brazil): US$ 17,7 bilhões (Nubank)

