3 brasileiros figuram entre os mais ricos da América Latina

Brasileiros figuram entre maiores fortunas da América Latina com fortunas que chegam a US$ 34,7 bilhões / Crédito: Sergei Starostin/Pexels

Resumo Três brasileiros (Eduardo Saverin, Jorge Lemann e André Esteves) figuram entre as maiores fortunas da América Latina, segundo a Bloomberg.

Eduardo Saverin lidera o ranking nacional com US$ 34,7 bilhões. Ele é cofundador da Meta e mora em Singapura atualmente

Ainda abdicou da cidadania dos EUA em 2012, antes de a empresa abrir capital Três brasileiros aparecem entre os maiores patrimônios da América Latina, segundo levantamento divulgado pelo Bloomberg Billionaires Index.

Três brasileiros aparecem entre os maiores patrimônios da América Latina, segundo levantamento divulgado pelo Bloomberg Billionaires Index. Integram a lista, o investidor e empreendedor de tecnologia Eduardo Saverin, de 43 anos; o economista e empresário suíço-brasileiro Jorge Lemann, de 84 anos; e o banqueiro André Esteves, de 57 anos, fundador do BTG Pactual.

De acordo com o ranking, Eduardo Saverin lidera entre os brasileiros, com uma fortuna estimada em US$ 34,7 bilhões. Em seguida, Jorge Lemann acumula patrimônio de US$ 30,4 bilhões, enquanto André Esteves soma US$ 14,3 bilhões. O primeiro lugar da América Latina, no entanto, ficou com o mexicano Carlos Slim, de 88 anos, empresário conhecido por sua habilidade em transformar empreendimentos decadentes em companhias lucrativas.

Saverin é conhecido por ser cofundador da Meta Platforms, anteriormente Facebook, criada em 2004 ao lado de Mark Zuckerberg, durante o período em que ambos estudavam na Universidade Harvard. Nascido no Brasil, o empresário reside atualmente em Singapura e renunciou à cidadania norte-americana antes da abertura de capital da empresa, em 2012. Já André Esteves, um dos principais nomes do mercado financeiro brasileiro, é fundador do BTG Pactual e atua como chairman e senior partner da instituição.