Reino Unido: taxa anual do CPI desacelera a 3% em janeiro, como previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) do Reino Unido desacelerou para 3% em janeiro, ante 3,4% em dezembro de 2025, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira, 18. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na comparação mensal, o CPI britânico recuou 0,5% em janeiro. Neste caso, o consenso do WSJ era de queda um pouco menor, de 0,4%. O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de alimentos e energia, caiu 0,6% em janeiro ante dezembro, mas avançou 3,1% no confronto anual.