Produção industrial dos EUA cresce 0,7% em janeiro ante dezembro

A produção industrial dos Estados Unidos teve alta de 0,7% em janeiro, na comparação com o mês anterior, informou nesta quarta-feira, 18, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam avanço de 0,4% no período.

O dado de dezembro ante novembro foi revisado para baixo, de alta de 0,4% para um crescimento de 0,2%.