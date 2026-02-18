Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produção industrial dos EUA cresce 0,7% em janeiro ante dezembro

Autor Agência Estado
Agência Estado
A produção industrial dos Estados Unidos teve alta de 0,7% em janeiro, na comparação com o mês anterior, informou nesta quarta-feira, 18, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam avanço de 0,4% no período.

O dado de dezembro ante novembro foi revisado para baixo, de alta de 0,4% para um crescimento de 0,2%.

O Fed ainda informou que a taxa de utilização da capacidade instalada subiu de 75,7% em dezembro para 76,2% em janeiro.

