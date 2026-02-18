Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Previsão no Focus do BC para déficit primário do setor público em 2026 cai para 0,50% do PIB

Previsão no Focus do BC para déficit primário do setor público em 2026 cai para 0,50% do PIB

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o déficit primário do setor público consolidado em 2026 diminuiu de 0,52% do Produto Interno Bruto (PIB) para 0,50% do PIB. Há um mês, era de 0,53%. A meta fiscal deste ano é de um superávit primário de 0,25% do PIB nas contas do Governo Central, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

Para 2027, a mediana para o déficit aumentou de 0,40% do PIB para 0,41%. Há um mês, era de 0,30%. O alvo do próximo ano é um superávit de 0,50% do PIB, também com intervalo tolerância de 0,25 ponto porcentual.

As projeções de fiscal do Focus costumam a indicar déficits maiores do que a meta do governo por duas razões. Elas se referem ao setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e empresas estatais, exceto Petrobras e Eletrobras), enquanto o alvo vale apenas para o governo central. Além disso, vários gastos não são contabilizados na meta fiscal, como o pagamento de precatórios.

Nominal

A estimativa intermediária para o déficit nominal de 2026 permaneceu em 8,60% do PIB, pela 4ª leitura seguida. A mediana para o rombo nominal de 2027 permaneceu em 8,01% do PIB. Quatro semanas atrás, era de 7,80%.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2026 permaneceu em 70,20% do PIB. Há um mês, era de 70,36%. A estimativa intermediária para 2027 permaneceu em 73,80%, pela 4ª semana seguida.

Setor externo

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2026 passou de US$ 68,20 bilhões para US$ 67,80 bilhões. Um mês antes, era de US$ 67,90 bilhões. A projeção para o déficit de 2027 permaneceu em US$ 65,00 bilhões, pela 10ª semana seguida.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para entrada líquida em 2026 subiu de US$ 74,35 bilhões para US$ 75,00 bilhões. Há um mês, era de US$ 75,00 bilhões. A projeção para 2027 permaneceu em US$ 78,50 bilhões, pela 3ª leitura consecutiva. Há quatro semanas, era de US$ 78,60 bilhões.

A mediana de superávit comercial em 2026 subiu de US$ 67,50 bilhões para US$ 68,00 bilhões. Um mês antes, era de US$ 66,70 bilhões. A projeção para o superávit comercial de 2027 oscilou de US$ 72,15 bilhões para US$ 72,30 bilhões. Há quatro semanas, era de US$ 70,00 bilhões.

No Relatório de Política Monetária (RPM) do 4º trimestre de 2025, o Banco Central estimava um déficit de US$ 60 bilhões na conta corrente em 2026, com entrada de US$ 70 bilhões em IDP. Para o superávit comercial, a estimativa era US$ 64 bilhões neste ano.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar