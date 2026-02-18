Premiê do Japão evita comentar juros e câmbio, enquanto reforça proximidade com Ueda, do BoJ

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou nesta quarta-feira, 18, que o governo seguirá trabalhando de forma próxima ao presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, mas evitou comentar especulações sobre juros e movimentos recentes dos mercados. Questionada sobre a possibilidade de o BoJ elevar a taxa básica já em abril durante coletiva de imprensa, Takaichi disse que, nas reuniões com Ueda, troca opiniões sobre a situação econômica e financeira de forma ampla, mas preferiu não detalhar o teor das conversas. Ela afirmou levará em conta o quadro financeiro, e ressaltou que governo e banco central manterão relação "muito próxima".

A premiê também evitou comentar oscilações recentes de ativos. Segundo ela, como primeira-ministra, não fará comentários específicos sobre movimentos diários de mercado, inclusive os de câmbio. Ainda assim, destacou que o governo está "monitorando os mercados de perto".