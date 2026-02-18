Petróleo fecha em alta acima de 4% com tensões geopolíticas, e Brent volta aos US$ 70

O petróleo fechou em alta acima de 4% nesta quarta-feira, 18, levando o Brent a retomar o nível de US$ 70 o barril em Londres. As cotações foram impulsionadas pelas tensões no Oriente Médio, na medida em que as negociações entre o Irã e o governo do presidente Donald Trump não evitaram novas escaladas militares. Além disso, somou-se as negociações entre Rússia e Ucrânia, que mais uma vez não lograram um cessar-fogo. Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em alta de 4,48% (US$ 2,79), a US$ 65,05.

Já o Brent para o mesmo mês avançou 4,34% (US$ 2,93), a US$ 70,35 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

Os riscos de interrupção no fornecimento permanecem em meio a um aumento da presença militar no Oriente Médio, afirma Nikos Tzabouras, da Tradu. "No entanto, os fundamentos do mercado ainda estão desfavoráveis a qualquer recuperação sustentada, já que as expectativas de excesso de oferta continuam reforçando uma tendência de baixa", avalia. Trump disse que o governo americano pode usar a ilha Diego Garcia para um possível ataque caso o Irã decida não fazer um acordo nuclear. Autoridades iranianas apresentaram algumas concessões, mas o vice-presidente JD Vance afirmou na terça-feira que as ofertas ficaram aquém das linhas vermelhas estabelecidas pelos EUA. Embora tenha declarado que as negociações avançaram, o governo iraniano agora teme que a diferença entre o que Teerã está disposta a oferecer e o que Washington está disposto a aceitar seja intransponível, disse uma autoridade ao Wall Street Journal, conforme o país continua se preparando para um confronto militar.