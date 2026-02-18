Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ocupação hoteleira no carnaval supera 99% no Rio de Janeiro

Ocupação hoteleira no carnaval supera 99% no Rio de Janeiro

Autor Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Autor
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ocupação hoteleira no carnaval deste ano superou os números de 2025, alcançando média de 99,02% na capital fluminense, superior aos 98,62% do ano passado.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

A região com a maior média de ocupação foi a que se estende de Glória a Botafogo, com 99,89%, seguida de Ipanema/Leblon (99,75%), Centro (99,47%), Leme/Copacabana (99,46%) e Barra/Recreio/São Conrado (97,98%).

Segundo análise do presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, as ruas ficaram cheias de foliões, que acompanharam os blocos e aproveitaram os dias de sol nas famosas praias da cidade.

“Uma festa tipicamente carioca, com hospitalidade e alegria, que resultou em hotéis cheios e benefícios para o turismo – bares, restaurantes e shoppings – e para toda a cidade”, disse Lopes.

Interior fluminense

No mesmo sentido, o balanço final da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) registrou que a ocupação no interior do estado também foi alta, atingindo 83,89%.

Confira a ocupação nos principais destinos turísticos no interior do estado:

  1. Arraial do Cabo: 95,40%;
  2. Miguel Pereira: 94,40%;
  3. Angra dos Reis: 93,90%;
  4. Armação dos Búzios: 85,80%;
  5. Vassouras: 84,90%;
  6. Nova Friburgo: 83,80%;
  7. Paraty: 83,70%;
  8. Valença/ Conservatória: 83,40%;
  9. Rio das Ostras: 83,20%;
  10. Barra do Piraí/ Ipiabas: 82,80%;
  11. Cabo Frio: 80,80%;
  12. Teresópolis: 80,10%;
  13. Macaé: 75,40%;
  14. Petrópolis: 75,40%;
  15. Itatiaia/ Penedo: 75,30%.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar