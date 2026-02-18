Nos EUA, Hassett critica estudo do Fed de NY sobre tarifas e defende mais corte de juros
O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, criticou, em entrevista para a CNBC TV, nesta quarta-feira, 18, um estudo publicado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York sobre tarifas e declarou que a pesquisa "é a pior da história" do BC dos EUA,
Na semana passada, o Fed de Nova York divulgou um texto que argumenta, dentre diversos tópicos, que as empresas e os consumidores americanos continuam a "suportar" a maior parte do ônus econômico das altas tarifas impostas em 2025 e que os preços de importação mais altos levaram as empresas a reorganizar suas cadeias de suprimentos.
"As rendas aumentaram por conta das nossas ótimas políticas, que causou um boom empresarial. A renda cresceu muito mais do que o custo de vida, e esse é o ganho salarial real de que esse estudo bobo do Fed omite mencionar", disse Hassett, ao mencionar que as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, têm como objetivo trazer a produção de volta ao país e criar empregos para as pessoas de baixa renda.
O diretor defendeu que o Fed possui "bastante espaço" para cortar as taxas de juros.