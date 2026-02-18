No Japão, seguradoras tentam mudar regras para aliviar perdas em negociação de títulos JGB
O Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados está buscando flexibilizar as regras sobre como as seguradoras de vida registram perdas não realizadas em títulos do governo.
Em proposta divulgada ontem, títulos mantidos por seguradoras de vida para corresponder a apólices de longo prazo seriam tratados como mantidos até o vencimento, se certas condições forem atendidas, e não estariam sujeitos à contabilidade de imparidade.
O Instituto está buscando comentários públicos sobre a proposta até 17 de março, segundo informações publicadas em seu site.
Se a regra for efetivamente revisada, será mais fácil para as seguradoras manterem títulos JGB e outros valores mobiliários por longos períodos, mesmo com possíveis aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).
As ações das seguradoras lideraram os ganhos nesta quarta-feira em Tóquio. O Índice de Seguros Topix subiu 2,86%, superando o avanço de 1,21% do índice de referência Topix.