No Japão, seguradoras tentam mudar regras para aliviar perdas em negociação de títulos JGB

O Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados está buscando flexibilizar as regras sobre como as seguradoras de vida registram perdas não realizadas em títulos do governo.

Em proposta divulgada ontem, títulos mantidos por seguradoras de vida para corresponder a apólices de longo prazo seriam tratados como mantidos até o vencimento, se certas condições forem atendidas, e não estariam sujeitos à contabilidade de imparidade.