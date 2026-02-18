Lagarde ainda não decidiu se cumprirá mandato completo, diz porta-voz do BCE
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ainda não tomou uma decisão sobre se cumprirá seu mandato completo, que termina em outubro de 2027, de acordo com um porta-voz da instituição.
"A presidente Lagarde está totalmente focada em sua missão e não tomou nenhuma decisão sobre o fim de seu mandato", disse o porta-voz.
O comentário veio após o jornal britânico Financial Times noticiar, com base em uma fonte anônima, que Lagarde planeja deixar o cargo antes do previsto para permitir que o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, estejam envolvidos na escolha de seu sucessor antes das eleições da França no próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.