Juros registram viés de baixa, seguindo dólar antes de Focus e ata do Fed

Os juros futuros registram viés de baixa no início do pregão reduzido desta Quarta-feira de Cinzas, seguindo a queda de cerca de 0,6% do dólar contra o real, a R$ 5,19. Como contraponto, o juro da T-note de 2 anos e o rendimento da T-note de 10 anos subiam, enquanto o T-bond de 30 anos tinha viés de baixa.

Os investidores aguardam o boletim Focus, às 14 horas, e a ata da reunião de janeiro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 16 horas.