Ibovespa sobe na volta do carnaval, em dia de vencimento de opções sobre o índice

O Ibovespa abriu a sessão encurtada desta Quarta-Feira de Cinzas perto da estabilidade, apesar da valorização das bolsas de Nova York e da Europa, além do petróleo. O giro financeiro na B3 pode ser reforçado pelo vencimento de opções sobre o Índice Bovespa. Às 13 horas, o Ibovespa subia 0,01%, aos 186.483,94 pontos. Pouco depois, às 13h06, o Ibovespa já subia firme, em alta de 0,61%, aos 187.453,56 pontos.

O apetite por risco no exterior tende a estimular alta do Ibovespa, na reabertura da B3 nesta Quarta-feira de Cinzas, ocorrida mais tarde, às 13 horas, após a folga de carnaval. Apesar do fechamento da Bolsa de Dalian, na China, devido ao feriado pelo Ano-Novo Lunar chinês, commodities como petróleo e cobre avançam, devendo estimular o principal indicador da B3.

A agenda esvaziada de hoje no Brasil também tende a deixar o Índice Bovespa à mercê de Nova York e provocar alguma volatilidade, devido ao vencimento de opções sobre o Ibovespa. Nos Estados Unidos, os mercados de ações sobem, à espera da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) às 16 horas. O documento pode dar sinais sobre a trajetória de juros a ser seguida pelo Fed.

Os desdobramentos do Caso Master também estão no foco nesta quarta-feira. Nesta manhã, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, com extensão do regime especial à Pleno DTVM, por dificuldades financeiras.

Segundo Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital, o momento exige serenidade para investidores. "Liquidações fazem parte do sistema financeiro e, historicamente, o arcabouço regulatório brasileiro é robusto", afirma. Conforme ele, o principal aprendizado é a importância da diversificação institucional e da análise de risco da contraparte - não apenas do produto.

Na seara fiscal, a negativa do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre aposentadoria especial para vigilantes pode ser bem recebida pelo mercado, pois pode evitar um rombo de R$ 200 bilhões ao longo de 15 anos na Previdência Social.

A decisão foi anunciada na sexta-feira à noite. Foram seis votos a favor e quatro contra. A AGU ressaltou que a aposentadoria especial é para exposição a agentes nocivos, o que não se aplica aos vigilantes, alertando para impactos financeiros se estendida a outras profissões.

As ações da Petrobras podem reagir ao avanço de cerca de 3% nas cotações futuras do petróleo, em meio a incertezas sobre as negociações entre EUA e Irã. Além disso, os papéis ficam no foco devido à recomendação do Ministério Público Federal do Pará de "suspensão imediata" do licenciamento de pesquisas sísmicas na Bacia da Foz do Amazonas. Na abertura, Petrobrás ON +0,76% e a PN +1,06%.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,69%, aos 186.464,30 pontos, em meio à cautela em razão do feriado de carnaval. Contudo, fechou a semana com valorização de 1,92%, motivada principalmente pelo ingresso de fluxo internacional. Até a quinta-feira passada, entraram R$ 8,359 bilhões de capital externo na B3, com o acumulado do ano ficando positivo em R$ 34,673 bilhões.

Pesquisa do Bank of America (BofA) com gestores de fundos da América Latina mostra que 74% dos entrevistados veem o Ibovespa acima do nível dos 190 mil pontos em 2026. Vale pontuar que, no último dia 11, o Índice Bovespa alcançou 190.561,18 pontos na máxima.

