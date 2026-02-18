Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Glencore tem queda no Ebitda ajustado em 2025, mas supera expectativas

Glencore tem queda no Ebitda ajustado em 2025, mas supera expectativas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Glencore registrou Ebitda ajustado de US$ 13,51 bilhões em 2025, 6% menor do que o resultado de um ano antes, mas acima da previsão de US$ 13,31 bilhões de analistas, de acordo com levantamento da Visible Alpha.

Em balanço divulgado nesta quarta-feira, 18, a mineradora anglo-suíça atribuiu seu desempenho aos preços mais baixos do carvão energético e do carvão para a produção de aço, fator que foi parcialmente compensado pela alta dos preços dos metais, incluindo maiores ganhos com zinco.

A empresa destacou que o Ebitda ajustado do segundo semestre de 2025 foi quase 50% maior que o da primeira metade do ano. Apenas na divisão industrial, o Ebitda ajustado cresceu 65%.

Em termos líquidos, a Glencore teve lucro de US$ 363 milhões em 2025. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar