Glencore tem queda no Ebitda ajustado em 2025, mas supera expectativas
A Glencore registrou Ebitda ajustado de US$ 13,51 bilhões em 2025, 6% menor do que o resultado de um ano antes, mas acima da previsão de US$ 13,31 bilhões de analistas, de acordo com levantamento da Visible Alpha.
Em balanço divulgado nesta quarta-feira, 18, a mineradora anglo-suíça atribuiu seu desempenho aos preços mais baixos do carvão energético e do carvão para a produção de aço, fator que foi parcialmente compensado pela alta dos preços dos metais, incluindo maiores ganhos com zinco.
A empresa destacou que o Ebitda ajustado do segundo semestre de 2025 foi quase 50% maior que o da primeira metade do ano. Apenas na divisão industrial, o Ebitda ajustado cresceu 65%.
Em termos líquidos, a Glencore teve lucro de US$ 363 milhões em 2025. Fonte: Dow Jones Newswires.
