FGC já pagou R$ 37,2 bi em garantias a credores do Master

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) já pagou 92% do volume total das garantias destinadas a credores do Master . Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, até as 10 horas deste dia 18 de fevereiro, o Fundo já havia desembolsado R$ 37,2 bilhões a aproximadamente 653 mil investidores.

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) já pagou 92% das garantias aos credores do Banco Master, totalizando R$ 37,2 bilhões para cerca de 653 mil investidores Ao todo, 84% dos beneficiários elegíveis do Banco Master já receberam os valores devidos O FGC também pagará R$ 6,3 bilhões a credores do Will Bank, que entrou em liquidação extrajudicial em janeiro Até agora, R$ 53 milhões foram antecipados a 380 mil clientes do Will Bank com até R$ 1 mil a receber, o equivalente a 27% dos R$ 200 milhões previstos Após a liquidação do Banco Pleno, o FGC estima ressarcir R$ 4,9 bilhões a cerca de 160 mil pessoas, respeitando o limite de até R$ 250 mil por CPF

O FGC também será responsável por conduzir o pagamento de R$ 6,3 bilhões em garantias a credores do Will Bank, que fazia parte do conglomerado, mas teve liquidação extrajudicial decretada apenas em janeiro.

Na última sexta-feira, o Fundo anunciou a antecipação do reembolso a clientes do banco digital com até R$ 1 mil a receber. Até agora, R$ 53 milhões foram pagos a 380 mil clientes. A cifra corresponde a 27% do montante estimado em R$ 200 milhões que deve ser transferido a 6 milhões de pessoas elegíveis à antecipação.

O processo de pagamento aos credores Banco Master, Banco Master de Investimentos e Letsbank está sendo feito pelo aplicativo do FGC.