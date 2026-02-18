Ferrovia Transordestina: até abril, serão mais 100 km no CE

Até abril, serão mais 100 km de ferrovia Transordestina concluída no CearáAs obras de mais 100 km de trilhos da ferrovia Transnordestina, dos 326 km em construções simultâneas, avançam no Estado. Previsão é andar 50 km a cada 3 a 4 meses
Resumo
O projeto já gera 5 mil empregos diretos e 20 mil indiretos, dinamizando o comércio e serviços nas regiões atendidas
A ferrovia transporta grãos e minérios, como milho e calcário, reforçando o potencial econômico do Nordeste
Mais 100 quilômetros dos atuais 326 km em obras da Ferrovia Transnordestina devem ser concluídos no Ceará até abril.
A informação foi divulgada por Tufi Daher, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (Grupo CSN), responsável pela Transnordestina Logística S/A (TLSA), empresa que comanda o andamento da malha ferroviária.
Considerado o principal projeto estruturante do Governo Federal para o Nordeste, a linha de trem é uma iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
O empreendimento busca consolidar uma nova rota logística ligando o Porto do Pecém, no Ceará, ao Porto de Suape, em Pernambuco, além de integrar o cerrado do Piauí.
Em sua manifestação, o executivo também destacou os impactos econômicos e sociais associados ao projeto, especialmente na geração de empregos.
“Todos os lotes contratados e mais de 5 mil empregos diretos e 20 mil no mínimo de indiretos”, afirma.
Atualmente, a Transnordestina já opera no transporte de cargas como milho, milheto, sorgo, calcário agrícola e gipsita.
A ampliação da lista de produtos transportados e a expansão das operações para negócios no Sertão do Araripe já vinham sendo observadas, conforme apontado na coluna do repórter Armando de Oliveira Lima, publicada nesta quarta-feira, 18.
Ainda conforme as informações divulgadas, a entrada do calcário agrícola produzido no Sertão do Araripe reforçou o potencial logístico da ferrovia e ampliou a influência da economia cearense na região.
Mesmo em fase de testes, a ferrovia registrou movimentações relevantes. Em dezembro de 2025, por exemplo, foram transportados 20 vagões com mil toneladas de milho entre Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu (CE).
Além dos avanços na infraestrutura e na operação, Daher ressaltou o papel estratégico da ferrovia no desenvolvimento regional, associando o projeto à dinamização de empregos, comércio e serviços ao longo dos trechos atendidos.
A ferrovia Transnordestina no Ceará
Atualmente, os 326 quilômetros finais da Transnordestina no Ceará estão com 80% das obras concluídas e com intervenções simultâneas ativas. O percurso vai de Piquet Carneiro até o Pecém, englobando sete lotes em construção.
Mas considerando tudo que passa pelo território cearense, inclusive a parte já concluída, são 12 trechos, abrangendo 623 km, indo da divisa com Salgueiro, em Pernambuco, até o Pecém, em São Gonçalo do Amarante.
A estimativa, conforme divulgado pelo governador Elmano de Freitas (PT), no dia 30 de janeiro de 2026, é que as construções da fase 1 da ferrovia, que interliga o município de Paes Landim, no Piauí, ao Pecém, sejam finalizadas no primeiro semestre de 2027.
Nas obras dos lotes 9 (Baturité–Aracoiaba) e 10 (Aracoiaba–Caucaia), que foram iniciadas em janeiro pela Agis Construção S.A. e juntas somam uma extensão de 97 km, são aplicados R$ 2 bilhões, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Leia mais
Além disso, em vistoria das obras de janeiro, passando pelo lote 5 (Piquet Carneiro–Quixeramobim), com 51 km de extensão, a entrega ficou prevista para abril, pois já se encontrava com a superestrutura em execução.
A expectativa apresentada é que, a cada três a quatro meses sejam entregues 50 km de trilho no Ceará.
Confira abaixo a situação de cada trecho da Transnordestina no Ceará:
- Trecho Salgueiro - Missão Velha (96 km): Executado
- Lote 1 (50 km de Missão Velha - Lavras da Mangabeira): Executado
- Lote 2 (50 km de Lavras de Mangabeira - Iguatu): Executado
- Lote 3 (50 km de Iguatu - Acopiara): Executado
- Lote 4 (51 km de Acopiara - Piquet Carneiro): Executado
- Lote 5 (51 km de Piquet Carneiro - Quixeramobim): Superestrutura em execução
- Lote 6 (51 km de Quixeramobim - Quixadá): Infraestrutura em execução
- Lote 7 (55 km de Quixadá - Itapiúna): Infraestrutura em execução
- Lote 8 (46 km de Itapiúna - Baturité): Infraestrutura em execução
- Lote 9 (46 km de Baturité - Aracoiaba): Infraestrutura iniciada
- Lote 10 (51 km de Aracoiaba - Caucaia): Infraestrutura iniciada
- Lote 11 (26 km de Caucaia - Pecém): Infraestrutura em execução