Ferrovia Transordestina: até abril, serão mais 100 km no CE

A Transnordestina é o principal projeto estruturante do Governo Federal para o Nordeste, com destaque para o Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

Resumo Mais 100 km no Ceará devem ser entregues até abril, ligando os portos de Pecém (CE) e Suape (PE) ao Piauí

O projeto já gera 5 mil empregos diretos e 20 mil indiretos, dinamizando o comércio e serviços nas regiões atendidas

A ferrovia transporta grãos e minérios, como milho e calcário, reforçando o potencial econômico do Nordeste Mais 100 quilômetros dos atuais 326 km em obras da Ferrovia Transnordestina devem ser concluídos no Ceará até abril.

A informação foi divulgada por Tufi Daher, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (Grupo CSN), responsável pela Transnordestina Logística S/A (TLSA), empresa que comanda o andamento da malha ferroviária.

“Todos os lotes contratados e mais de 5 mil empregos diretos e 20 mil no mínimo de indiretos”, afirma. Atualmente, a Transnordestina já opera no transporte de cargas como milho, milheto, sorgo, calcário agrícola e gipsita. A ampliação da lista de produtos transportados e a expansão das operações para negócios no Sertão do Araripe já vinham sendo observadas, conforme apontado na coluna do repórter Armando de Oliveira Lima, publicada nesta quarta-feira, 18.

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO Ainda conforme as informações divulgadas, a entrada do calcário agrícola produzido no Sertão do Araripe reforçou o potencial logístico da ferrovia e ampliou a influência da economia cearense na região. Mesmo em fase de testes, a ferrovia registrou movimentações relevantes. Em dezembro de 2025, por exemplo, foram transportados 20 vagões com mil toneladas de milho entre Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu (CE). Além dos avanços na infraestrutura e na operação, Daher ressaltou o papel estratégico da ferrovia no desenvolvimento regional, associando o projeto à dinamização de empregos, comércio e serviços ao longo dos trechos atendidos.

