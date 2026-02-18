Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,24%

Pontos: 186.016,31

Máxima de +0,64% : 187.657 pontos

Mínima de -0,78% : 185.001 pontos

Volume: R$ 34,23 bilhões

Variação em 2026: 15,45%

Variação no mês: 2,57%

Dow Jones: +0,26%

Pontos: 49.662,66

Nasdaq: +0,78%

Pontos: 22.753,63

Ibovespa Futuro: -0,86%

Pontos: 185.435

Máxima (pontos): 187.865

Mínima (pontos): 185.290

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 47,99

Variação: +0,46%

Petrobras PN

Preço: R$ 37,19

Variação: +0,81%

Bradesco PN

Preço: R$ 20,91

Variação: -0,29%

Ambev ON

Preço: R$ 16,13

Variação: -1,35%

Petrobras ON

Preço: R$ 40,14

Variação: +1,11%

Vale ON

Preço: R$ 83,92

Variação: -3,57%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,53

Variação: -1,44%

Vale ON

Preço: R$ 83,92

Variação: -3,57%

Itausa PN

Preço: R$ 14,59

Variação: -0,07%

JBS ON

Preço: R$ 83,19

Variação: -0,04%

Global 40

Cotação: 700,865 centavos de dólar

Variação: -1,05%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2401

Venda: R$ 5,2406

Variação: +0,2%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,36

Venda: R$ 5,46

Variação: estável

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2343

Venda: R$ 5,2349

Variação: +0,12%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3500

Venda: R$ 5,4340

Variação: +0,31%

- Dólar Futuro (março)

Cotação: R$ 5,2490

Variação: +0,34%

- Euro

Compra: US$ 1,1787 (às 18h27)

Venda: US$ 1,1787 (às 18h27)

Variação: -0,55%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1770

Venda: R$ 6,1780

Variação: -0,44%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3200

Venda: R$ 6,4270

Variação: -0,26%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,79% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.009,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,11%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar