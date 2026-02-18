Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,24%
Pontos: 186.016,31
Máxima de +0,64% : 187.657 pontos
Mínima de -0,78% : 185.001 pontos
Volume: R$ 34,23 bilhões
Variação em 2026: 15,45%
Variação no mês: 2,57%
Dow Jones: +0,26%
Pontos: 49.662,66
Nasdaq: +0,78%
Pontos: 22.753,63
Ibovespa Futuro: -0,86%
Pontos: 185.435
Máxima (pontos): 187.865
Mínima (pontos): 185.290
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 47,99
Variação: +0,46%
Petrobras PN
Preço: R$ 37,19
Variação: +0,81%
Bradesco PN
Preço: R$ 20,91
Variação: -0,29%
Ambev ON
Preço: R$ 16,13
Variação: -1,35%
Petrobras ON
Preço: R$ 40,14
Variação: +1,11%
Vale ON
Preço: R$ 83,92
Variação: -3,57%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,53
Variação: -1,44%
Itausa PN
Preço: R$ 14,59
Variação: -0,07%
JBS ON
Preço: R$ 83,19
Variação: -0,04%
Global 40
Cotação: 700,865 centavos de dólar
Variação: -1,05%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2401
Venda: R$ 5,2406
Variação: +0,2%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,36
Venda: R$ 5,46
Variação: estável
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2343
Venda: R$ 5,2349
Variação: +0,12%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3500
Venda: R$ 5,4340
Variação: +0,31%
- Dólar Futuro (março)
Cotação: R$ 5,2490
Variação: +0,34%
- Euro
Compra: US$ 1,1787 (às 18h27)
Venda: US$ 1,1787 (às 18h27)
Variação: -0,55%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1770
Venda: R$ 6,1780
Variação: -0,44%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3200
Venda: R$ 6,4270
Variação: -0,26%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,79% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.009,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,11%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente