Expectativa no Focus do Banco Central para o dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,50
A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50 pela 18ª semana consecutiva. A projeção para a moeda no fim de 2027 também permaneceu em R$ 5,50, mas pela 2ª semana seguida. Há um mês, estava nesse mesmo nível.
A moeda norte-americana fechou 2025 cotada em R$ 5,4840, com perda acumulada de 11,18% frente ao real. A apreciação da divisa brasileira foi motivada pelo enfraquecimento global do dólar e pela atratividade das operações de carry trade, na esteira do forte ciclo de aperto monetário conduzido pelo Banco Central, que levou a Selic a 15% ao ano.
A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.
Na divulgação desta quarta-feira, a mediana para o fim de 2028 também seguiu em R$ 5,50, em relação à leitura anterior. Há um mês, estava em R$ 5,52. Para 2029, a estimativa caiu de R$ 5,57 para R$ 5,51. Há quarto semanas, era de R$ 5,57.
