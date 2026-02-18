Expectativa no Focus do Banco Central para o dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,50

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50 pela 18ª semana consecutiva. A projeção para a moeda no fim de 2027 também permaneceu em R$ 5,50, mas pela 2ª semana seguida. Há um mês, estava nesse mesmo nível.

A moeda norte-americana fechou 2025 cotada em R$ 5,4840, com perda acumulada de 11,18% frente ao real. A apreciação da divisa brasileira foi motivada pelo enfraquecimento global do dólar e pela atratividade das operações de carry trade, na esteira do forte ciclo de aperto monetário conduzido pelo Banco Central, que levou a Selic a 15% ao ano.