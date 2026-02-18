Estimativa para o IGP-M de 2026 no Focus do BC cai de 3,90% para 3,86%
A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 2026 caiu de 3,90% para 3,86%. Um mês antes, era de 3,92%.
A estimativa para o IGP-M de 2027 oscilou de 3,99% para 4,00%. Há um mês, era de 4,00%.
O indicador encerrou 2025 com uma queda de 1,05%, a menor taxa desde 2023, quando havia recuado 3,18%.
Os índices gerais de preços, da Fundação Getulio Vargas (FGV), medem um agregado da inflação para três grupos: produtores (atacado, com impacto do câmbio e da variação de commodities), com peso de aproximadamente 60%; consumidores, com 30%; e construção, 10%.
