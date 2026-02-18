Estimativa para a Selic no fim de 2026 segue em 12,25% pela 8ª semana seguida no Focus do BC

A mediana das estimativas do mercado financeiro do relatório Focus do Banco Central para a Selic no fim de 2026 continuou em 12,25%, pela 8ª semana seguida. Considerando só as 45 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,25% para 12,00%. A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50%, pela 53ª semana seguida. Considerando só as 43 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana permaneceu em 10,50%.

A mediana para a Selic no fim de 2028 seguiu em 10,00%, pela 4ª semana consecutiva. Para 2029, a mediana ficou em 9,50%, pela 16ª leitura seguida.