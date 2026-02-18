Encomendas de bens duráveis nos EUA caem 1,4% em dezembro ante novembro
As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caíram 1,4% em dezembro ante novembro, a US$ 319,6 bilhões, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 18, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado contrariou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 1,6% no período.
Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de 0,9% na comparação mensal de dezembro. Sem a categoria de defesa, as encomendas recuaram 2,5% no mês.
A variação mensal de novembro das encomendas totais teve revisão, de alta de 5,6% para alta de 5,4%.