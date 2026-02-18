Empresa de Warren Buffett investe US$ 350 milhões no 'New York Times'
A Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, fez um aporte de US$ 350 milhões no jornal The New York Times, segundo a atualização do portfólio da empresa, que foi submetida na terça-feira, 17, à Securities and Exchange Commission (SEC).
O relatório se refere ao quarto trimestre do ano passado, o último em que a companhia foi comandada por Buffett, de 95 anos.
O investimento no Times representa uma guinada na política da empresa, que em 2020 se desfez de todos os investimentos que mantinha no setor.
A Berkshire Hathaway também ampliou a participação no capital da petrolífera Chevron, pouco antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançar a operação militar que capturou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas, no início do ano. Fonte: Associated Press*.
