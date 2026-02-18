Embraer: Phenom 300 lidera mercado global de jatos leves pelo 14º ano consecutivo
A família Phenom 300, da Embraer, foi o jato leve mais vendido do mundo pelo 14º ano consecutivo, segundo a General Aviation Manufacturers Association (Gama). Os dados da instituição também confirmam o modelo como o bimotor a jato mais entregue pelo sexto ano seguido.
Em 2025, a Embraer entregou 72 aeronaves da série Phenom 300, o maior volume anual da década. Segundo a fabricante, mais de 900 jatos estão em operação globalmente, presentes em 70 países e somando mais de 2,9 milhões de horas de voo.
"O Phenom 300E continua a liderar entre os jatos leves porque entrega o que os clientes mais valorizam: performance incomparável, tecnologia avançada e uma experiência de cabine excepcional", afirma o presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano.
O Phenom 300E é o jato leve mais veloz em produção, com velocidade de cruzeiro de 464 nós e alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes. "Com o melhor desempenho de subida da categoria e excelente performance em pista, tem custo de operação e manutenção inferior ao de seus concorrentes", diz a Embraer.
A fabricante destaca que, na categoria supermédios, a família Praetor também teve desempenho robusto em 2025, com 69 entregas.
A forte demanda ajudou a Embraer Executive Jets a alcançar 155 entregas no ano, estabelecendo um novo recorde para a unidade de negócios, e a superar a marca de 400 aeronaves da familia Praetor entregues globalmente.