Embraer: Phenom 300 lidera mercado global de jatos leves pelo 14º ano consecutivo

A família Phenom 300, da Embraer, foi o jato leve mais vendido do mundo pelo 14º ano consecutivo, segundo a General Aviation Manufacturers Association (Gama). Os dados da instituição também confirmam o modelo como o bimotor a jato mais entregue pelo sexto ano seguido. Em 2025, a Embraer entregou 72 aeronaves da série Phenom 300, o maior volume anual da década. Segundo a fabricante, mais de 900 jatos estão em operação globalmente, presentes em 70 países e somando mais de 2,9 milhões de horas de voo.

"O Phenom 300E continua a liderar entre os jatos leves porque entrega o que os clientes mais valorizam: performance incomparável, tecnologia avançada e uma experiência de cabine excepcional", afirma o presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano.