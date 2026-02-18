Embraer entrega dois primeiros A-29 Super Tucanos para Força Aérea Uruguaia

A Embraer realizou a entrega dos dois primeiros A-29 Super Tucanos para a Força Aérea Uruguaia (FAU). As aeronaves fazem parte de um programa de renovação da frota e expansão das capacidades operacionais da FAU, como patrulha aérea e vigilância de fronteiras. O contrato, assinado no final de 2024, também inclui equipamentos de missão, serviços logísticos integrados e um simulador de voo.

"Hoje é um dia histórico, de grande importância para o Uruguai e sua Força Aérea. Com a concretização da aquisição das aeronaves Embraer A-29 Super Tucano, a tão esperada modernização é alcançada, e essa incorporação marcará uma mudança operacional e tecnológica para nossa frota de combate", afirma o Comandante-em-Chefe da Força Aérea Uruguaia, General do Ar Fernando Colina.