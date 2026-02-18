Em pregão de liquidez reduzida, dólar vai a R$ 5,24 com exterior

O dólar encerrou a sessão reduzida desta quarta-feira, 18, na volta dos negócios após o Carnaval, em leve alta, na casa de R$ 5,24. Com a agenda doméstica esvaziada, o mercado local de câmbio replicou o comportamento da moeda americana no exterior, na esteira de indicadores fortes de atividade nos EUA e do tom levemente mais duro da ata do Federal Reserve. O real até ensaiou uma valorização pontual na abertura dos negócios no início da tarde, com o dólar negociado abaixo da linha de R$ 5,20, mas perdeu fôlego à medida que a divisa americana avançava lá fora. Operadores atribuíram a queda momentânea do dólar por aqui a um movimento natural de correção, com desmonte de posições defensivas assumidas na sexta-feira, 13, véspera do Carnaval.

Com mínima de R$ 5,1940 e máxima de R$ 5,2496, o dólar à vista terminou o pregão desta quarta-feira de Cinzas em alta de 0,20%, a R$ 5,2406. A divisa agora apresenta variação de -0,13% em fevereiro, após recuo de 4,40% em janeiro - maior queda mensal desde junho de 2025 (4,99%). No ano, as perdas são de 4,53%.

O gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, ressalta que o dia foi atípico, com liquidez muito reduzida, o que deixou a formação da taxa de câmbio mais suscetível a operações pontuais. "Houve um posicionamento mais defensivo na sexta-feira que foi parcialmente desfeito na abertura desta quarta. Mas logo em seguida o mercado local se alinhou o exterior", afirma Galhardo, ressaltando que dados fortes da economia norte-americana levaram o dólar a ganhar ímpeto. Pela manhã, o Fed informou que a produção industrial dos EUA subiu 0,7% em janeiro em relação a fevereiro, acima do esperado por analistas (0,4%). Já as construções de moradias iniciadas avançaram 6,2% em dezembro ante novembro. Do lado negativo, as encomendas de bens duráveis recuaram 1,4% em dezembro, contrariando a expectativa de alta de 1,6%. Divulgada às 16h, a ata do Fed provocou uma aceleração dos ganhos da moeda americana no exterior. O documento revelou que dirigentes do BC americano não viram aumento dos riscos de deterioração do mercado de trabalho e ponderaram que novos cortes da taxa de juros podem indicar diminuição do compromisso com a busca pela meta de inflação.