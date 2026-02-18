Dólar abre em queda firme com alta do petróleo e apetite ao risco no exterior

O dólar abriu a sessão desta quarta-feira, 18, em queda firme, abaixo da linha de R$ 5,20, após ter avançado na sexta-feira, 13, pré-carnaval, com correção e ajustes técnicos. O real é beneficiado pela alta de mais de 3% do petróleo e o apetite ao risco no exterior, com avanço das Bolsas em Nova York.

Apesar da alta do índice DXY (termômetro do desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes), a moeda norte-americana cai na comparação com alguns dos pares do real, com destaque para a apreciação do peso chileno e do rand sul-africano. Pelo colombiano e mexicano operam ao redor da estabilidade.