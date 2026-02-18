Dados sugerem que shutdown impactou alta do PIB dos EUA no 4º tri em 1 pp, mostra ata do Fed
A ata da reunião de 27 e 28 de janeiro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) destaca que dados sugerem que o shutdown do governo dos Estados Unidos impactou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano em 1 ponto porcentual (pp) no quarto trimestre do ano passado e, provavelmente, reduziu os números de inflação pelos indicadores PCE e CPI em novembro e dezembro.
O Fed ainda informou que vários membros observaram riscos que podem tornar o mercado mais vulnerável a choques, destacando que a alavancagem no setor financeiro é notável.
"Vários participantes comentaram sobre os riscos associados aos fundos de hedge, incluindo sua crescente presença nos mercados de títulos do Tesouro e de ações, o aumento da alavancagem e a contínua expansão das negociações de valor relativo, que podem tornar o mercado de títulos do Tesouro mais vulnerável a choques", diz o documento divulgado nesta quarta-feira. "Os dados sugerem que há um alto endividamento em fundos de hedge e companhias de seguro de vida", acrescenta. "Em contraste, os índices de capital regulatório dos bancos estavam elevados, embora os índices de capital ajustados ao mercado continuassem deprimidos e sensíveis às taxas de juros de longo prazo."
Em relação à inteligência artificial (IA), o banco central dos EUA indicou que o financiamento de investimentos nessa área provavelmente resultará em maior emissão de dívidas no futuro. No entanto, ressaltou que as empresas têm condições de absorver esse crescimento.
"As baixas cargas de dívida na maioria das empresas de tecnologia e o crescimento modesto da dívida agregada nos últimos anos sugerem que as empresas têm capacidade para acomodar tal crescimento", destacou a ata.