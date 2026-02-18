Dados sugerem que shutdown impactou alta do PIB dos EUA no 4º tri em 1 pp, mostra ata do Fed

A ata da reunião de 27 e 28 de janeiro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) destaca que dados sugerem que o shutdown do governo dos Estados Unidos impactou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano em 1 ponto porcentual (pp) no quarto trimestre do ano passado e, provavelmente, reduziu os números de inflação pelos indicadores PCE e CPI em novembro e dezembro. O Fed ainda informou que vários membros observaram riscos que podem tornar o mercado mais vulnerável a choques, destacando que a alavancagem no setor financeiro é notável.

"Vários participantes comentaram sobre os riscos associados aos fundos de hedge, incluindo sua crescente presença nos mercados de títulos do Tesouro e de ações, o aumento da alavancagem e a contínua expansão das negociações de valor relativo, que podem tornar o mercado de títulos do Tesouro mais vulnerável a choques", diz o documento divulgado nesta quarta-feira. "Os dados sugerem que há um alto endividamento em fundos de hedge e companhias de seguro de vida", acrescenta. "Em contraste, os índices de capital regulatório dos bancos estavam elevados, embora os índices de capital ajustados ao mercado continuassem deprimidos e sensíveis às taxas de juros de longo prazo."