Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 6,2% em dezembro ante novembro

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos subiram 6,2% em dezembro ante à estimativa revisada de novembro de 2025, ao ritmo anualizado de 1,404 milhão, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta quarta-feira, 18.

As permissões para novas obras, por sua vez, registraram alta de 4,3% no período, à taxa anualizada de 1,448 milhão.