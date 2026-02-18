Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 6,2% em dezembro ante novembro

Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 6,2% em dezembro ante novembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos subiram 6,2% em dezembro ante à estimativa revisada de novembro de 2025, ao ritmo anualizado de 1,404 milhão, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta quarta-feira, 18.

As permissões para novas obras, por sua vez, registraram alta de 4,3% no período, à taxa anualizada de 1,448 milhão.

Em novembro, as construções somaram 1,322 milhão e as permissões alcançaram 1,388 milhão.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar