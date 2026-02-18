CNU 2: resultados individuais saem nesta quarta-feira, 18

Consulta aos resultados definitivos será liberada às 16 horas no site da FGV e listas de classificação e primeira convocação saem nesta sexta-feira, 20

Os candidatos do Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) terão acesso, nesta quarta-feira, 18, aos resultados definitivos da prova discursiva, da avaliação de títulos e dos procedimentos de cotas.

Notas definitivas da discursiva, títulos e cotas saem nesta quarta, 18, às 16h, para consulta individual no site da FGV. Listas de vagas imediatas e reserva saem sexta, 20, junto com a primeira convocação para confirmação de interesse. Manifestação de interesse ocorre de 21 a 23/02. Novas chamadas em 27/02 e classificação final prevista para 16/03/2026.

A consulta individual será liberada às 16 horas, na área do candidato no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Além da consulta individual, também serão publicadas as listas completas com os resultados finais pós-recursos, mantendo o mesmo formato das divulgações anteriores, com número de inscrição e notas.

A banca também divulgará o resultado definitivo da confirmação e verificação documental complementar das autodeclarações de candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Saiba sobre os resultados das vagas imediatas

Na sexta-feira, 20, está prevista a divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e cadastro de reserva, etapa que define quem permanece dentro das vagas e quem segue na lista de espera.