CNU 2: resultados individuais saem nesta quarta-feira, 18

Resultados individuais do CNU saem nesta quarta-feira, 18Consulta aos resultados definitivos será liberada às 16 horas no site da FGV e listas de classificação e primeira convocação saem nesta sexta-feira, 20
Resumo
Listas de vagas imediatas e reserva saem sexta, 20, junto com a primeira convocação para confirmação de interesse.
Manifestação de interesse ocorre de 21 a 23/02. Novas chamadas em 27/02 e classificação final prevista para 16/03/2026.
Os candidatos do Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) terão acesso, nesta quarta-feira, 18, aos resultados definitivos da prova discursiva, da avaliação de títulos e dos procedimentos de cotas.
A consulta individual será liberada às 16 horas, na área do candidato no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Além da consulta individual, também serão publicadas as listas completas com os resultados finais pós-recursos, mantendo o mesmo formato das divulgações anteriores, com número de inscrição e notas.
A banca também divulgará o resultado definitivo da confirmação e verificação documental complementar das autodeclarações de candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas.
Saiba sobre os resultados das vagas imediatas
Na sexta-feira, 20, está prevista a divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e cadastro de reserva, etapa que define quem permanece dentro das vagas e quem segue na lista de espera.
No mesmo dia, será publicada a primeira convocação para confirmação de interesse.
Os candidatos convocados deverão manifestar interesse em continuar no processo seletivo entre os dias 21 e 23 de fevereiro, exclusivamente pelo site da FGV. O prazo se encerra às 23 horas e 59 minutos de segunda, 23 de fevereiro.
O cronograma prevê ainda duas novas convocações. Em 27 de fevereiro, será divulgada uma lista de classificação atualizada após a primeira rodada de confirmações, seguida da segunda convocação.
A terceira e última convocação ocorrerá após nova atualização das listas, com publicação das classificações finais prevista para 16 de março de 2026.