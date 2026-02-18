Carrefour pretende impulsionar presença digital e focar em regiões-chave

O Carrefour divulgou planos para reforçar sua presença digital e concentrar-se em operações em países-chave, como parte de um plano estratégico mais amplo para os próximos anos. O varejista francês disse nesta quarta-feira (18) que fechou parceria com a empresa de inteligência artificial (IA) Vusion para digitalizar seus hipermercados e supermercados na França. A multinacional acrescentou que visa ganhos consistentes de participação de mercado no Brasil, na Espanha e em seu país de origem após uma revisão estratégica.

O Carrefour afirmou que pretende manter seu plano de redução de custos, com meta de economizar 1 bilhão de euros por ano até 2030. A empresa também busca margem operacional recorrente de 3,2% em 2028 e 3,5% em 2030.