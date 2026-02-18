Carrefour confirma venda de 22 imóveis do Atacadão para fundos por R$ 975 milhões

O Carrefour confirmou a venda de 22 imóveis no Brasil para fundos imobiliários das gestoras de investimentos Guardian e TRX, conforme antecipado pela Coluna do Broadcast em novembro. Ao todo, o negócio movimentou R$ 975 milhões, de acordo com as demonstrações financeiras publicadas pelo grupo no exterior.

A transação envolveu a venda de 15 imóveis que abrigam lojas da marca Atacadão para o fundo de investimento Guardian Real Estate, por um valor líquido de R$ 679 milhões, e outras sete lojas também do Atacadão para o fundo de investimento TRX, por R$ 296 milhões.