Carrefour confirma venda de 22 imóveis do Atacadão para fundos por R$ 975 milhões
O Carrefour confirmou a venda de 22 imóveis no Brasil para fundos imobiliários das gestoras de investimentos Guardian e TRX, conforme antecipado pela Coluna do Broadcast em novembro. Ao todo, o negócio movimentou R$ 975 milhões, de acordo com as demonstrações financeiras publicadas pelo grupo no exterior.
A transação envolveu a venda de 15 imóveis que abrigam lojas da marca Atacadão para o fundo de investimento Guardian Real Estate, por um valor líquido de R$ 679 milhões, e outras sete lojas também do Atacadão para o fundo de investimento TRX, por R$ 296 milhões.
A varejista permanecerá nos imóveis como inquilina - operação chamada sale and leaseback -, com contratos de 15 anos de duração, podendo ser estendidos por mais cinco.
Segundo o Carrefour, essa operação resultou no reconhecimento de um ganho de capital de cerca de R$ 100 milhões em receita não recorrente no seu balanço de 2025.
Nesta quarta-feira, 18, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, apresentou a estratégia da companhia para os próximos anos, em Massy, nos arredores de Paris.