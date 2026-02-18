Bolsas de NY fecham em alta, apesar de ata do Fed mais conservadora e com desdobramentos de IA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 18, em sessão marcada pela ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), que sugeriu uma postura mais conservadora para a trajetória de juros nos Estados Unidos do que o esperado. Além disso, seguiram no radar os investimentos em inteligência artificial (IA), incluindo elementos relevantes para novos projetos e sua eventual escassez, com destaque recente para chips de memória. O Dow Jones subiu 0,26%, aos 49.662,66 pontos. Já o S&P 500 subiu 0,56%, aos 6.881,31 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,78%, aos 22.753,63 pontos.

A Capital Economics cita que a ata é, sem dúvida, um pouco mais agressiva do que o esperado, com "diversos participantes indicando que teriam apoiado uma descrição ambígua das futuras decisões" sobre as taxas de juros, incluindo alertas de possível elevação. Apesar disso, os mercados acionários em Wall Street mantiveram alta firme.

Ações de grandes bancos subiram em bloco, com destaque para Morgan Stanley (+2,9%) e Goldman Sachs (+1,9%), antes penalizados pela liquidação de IA e que agora se recuperam junto ao setor. A Nvidia subiu 1,6%, depois de fechar parceria estratégica com a Meta (+0,6%), envolvendo infraestrutura local, em nuvem e de IA. Os papéis da Palantir Technologies subiram 1,8% e, em repercussão aos resultados corporativos, a Garmin e a Cadence Design Systems saltaram 9,1% e 7,6%, respectivamente. No radar, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, testemunhou em um julgamento que pode estabelecer um precedente sobre se as plataformas de mídia social são responsáveis por prejudicar crianças, em meio a escalada global de restrições.