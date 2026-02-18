Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam em alta, favorecidas por balanços positivos

Autor Agência Estado
Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/02/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, sustentadas por balanços positivos de grandes empresas da região.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,68%, a 625,49 pontos.

Da temporada de balanços, destaque para a multinacional britânica de defesa BAE Systems, que subia 2,7% em Londres no horário acima, após divulgar resultados melhores do que o esperado, impulsionando o subíndice europeu de ações do setor de defesa e aeroespacial (+1,7%).

Também no mercado inglês, a mineradora anglo-suíça Glencore saltava 3,3% depois de superar expectativas para seu Ebitda ajustado anual.

Por outro lado, o varejista francês Carrefour tinha forte queda em Paris, de 4,7%, após publicar plano estratégico, enquanto a Bayer amargava um tombo de 8,5% em Frankfurt, um dia depois de propor pagar US$ 7,25 bilhões para encerrar processos judiciais contra a sua unidade americana, a Monsanto. O balanço do Carrefour é aguardado para depois do fechamento dos mercados na Europa.

No noticiário macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou para 3% em janeiro, como se previa, mas continua bem acima da meta oficial de 2% do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

Às 6h44 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,87%, a de Paris avançava 0,45% e a de Frankfurt ganhava 0,76%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,93%, 1,08% e 0,54%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

