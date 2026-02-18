Bolsas da Europa operam em alta, favorecidas por balanços positivos

São Paulo, 18/02/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, sustentadas por balanços positivos de grandes empresas da região.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,68%, a 625,49 pontos.

Da temporada de balanços, destaque para a multinacional britânica de defesa BAE Systems, que subia 2,7% em Londres no horário acima, após divulgar resultados melhores do que o esperado, impulsionando o subíndice europeu de ações do setor de defesa e aeroespacial (+1,7%).

Também no mercado inglês, a mineradora anglo-suíça Glencore saltava 3,3% depois de superar expectativas para seu Ebitda ajustado anual.

Por outro lado, o varejista francês Carrefour tinha forte queda em Paris, de 4,7%, após publicar plano estratégico, enquanto a Bayer amargava um tombo de 8,5% em Frankfurt, um dia depois de propor pagar US$ 7,25 bilhões para encerrar processos judiciais contra a sua unidade americana, a Monsanto. O balanço do Carrefour é aguardado para depois do fechamento dos mercados na Europa.